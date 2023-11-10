Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun çok merak edilen cezaevi yaşantısı Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kimseyle konuşmadığı ve pijamalarla dolaştığı, Sıla Doğu'nun ise antidepresan istediği ve bir başka tutukluyla kavga ettiği öğrenildi.

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Türkiye'nin uzun zamandır konuştuğu bir isim de Polat Ailesi.

Şatafatlı hayatları soruşturmaya giren Engin ve Dilan Polat, kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya dair en çok merak edilen detaylardan biri de Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun cezaevi yaşantısı.

Çok sigara içiyor, bağışıklığı çöktü

Dilan Polat’ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü belirtildi.

Günlük 1 milyon TL harcayan ancak cezaevindeki bir aylık bütçesi 2 bin 500 TL olan Dilan Polat, ayda üç kez kapalı bir kez de açık görüşe çıkabilecek.

Bir diğer yandan ağrıları sebebiyle doktora üç kez muayene olan Polat’ın orta kulak iltihabı olduğu da biliniyor.

Kimseyle konuşmuyor

Posta Gazetesi’nin haberine göre Dilan Polat, koğuşta kimseyle konuşmuyor.

Ayrıca tek kişilik hücreye geçme isteği reddedilen Polat’ın bütün gün koğuşta pijamalarıyla dolaştığı, soruları yanıtlamadığı öğrenildi.

Depresan istedi

Sıla Doğu’nun ise psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı.

Aynı zamanda Sıla Doğu, diğer tutuklular ile kavga etti.

Tutuklularla kavga etti

Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu’ya “Sosyetik hırsızlar da burada” dedi.

Duruma öfkelenen Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları ise kavgayı zorlukla ayırdı.