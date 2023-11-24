Dilan Polat, ziyaretine gelen avukatına seslendi: 'Yemin ederim suç işlemedim' Tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın avukatı Osman Eryiğit, cezaevi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Eryiğit, "Karşımda daha ağırbaşlı bir Dilan Polat vardı. Takipçilerinden gelen mektuplarını okuyor" dedi.

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Sosyal medya fenomenleri yakından takip ediliyor.

Bir dönem lüks yaşantılarıyla gündemde olan isimler, şimdilerde ise kazançlarının arka planındaki olaylarla konuşuluyor.

Olay ilk olarak, Dilan Polat ve ailesiyle başladı.

Avukatı açıklama yaptı

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan Polat Ailesi'ne ilişkin her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Son olarak Polat'ın avukatı Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.

"Karşımda çok daha ağırbaşlı bir Dilan vardı bugün"

Eryiğit, bugün cezaevi ziyaretinde bulundu. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Dilan Polat'ın yanından biraz önce çıktım. Çıkarken bana seslendi ve 'Osman yemin ederim bir suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum sürekli kendime. Kendimi anlatamıyor olmak beni çok yoruyor, Allah'a sesleniyorum bilmeden bir hata mı yaptım, birisini mi üzdüm Rabbim diyorum, ben kimseyi bilerek üzmem' dedi. Kendisine yargının kusursuz çalıştığını ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ilettim. Karşımda çok daha ağırbaşlı bir Dilan vardı bugün. Takipçilerinden gelen mektupları okuyarak vaktini geçirdiğini söyledi ve ayrıldık.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 adrese operasyon

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi.

Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi.

Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.