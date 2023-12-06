Dilan Polat'ı sektöre soktu! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen'den açıklama geldi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında güzellik salonu bulunan fenomen Neslim Güngen ve eşi hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, “Herhangi bir sıkıntı yok. Alnımız açık” dedi.

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Sosyal medya fenomenlerine ve saadet zincirine yönelik soruşturma devam ediyor.

Dilan Polat işle başlayan süreç, birçok isme dokundu.

Polat çifti cezaevine girerken, güzellik merkezi sahibi olan fenomenlerin ise akıbeti merak ediliyor.

Son olarak bu sürece Neslim Güngen de dahil oldu.

Mal varlıklarına el konuldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, fenomen ve güzellik salonu sahibi Güngen hakkında soruşturma başlattı.

'Dilan Polat'ı bu sektöre ben soktum.' diyen Güngen'in de mal varlıklarına en konuldu.

Gelişmeler gündemdeki yerini korurken, iddiaların odağındaki Güngen'den açıklama geldi.

"Alnımız her zaman söylediğimiz gibi açık"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Güngen, şu ifadeleri kullandı:

"'720 tane fenomen listesinin içerisinde biz de vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor. Savcılar soruşturma aşamasına girdiğimiz için mal varlıklarımıza tedbir koyuyor. Biz kendimizi biliyoruz. Er ya da geç doğru ortaya çıktığında da sizlerle paylaşmış olacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyorduk. Bu demek değil ki sen suçlusun. Soruşturma bittikten sonra hepsi açığa çıkıyor. Alnımız her zaman söylediğimiz gibi açık çok şükür."