Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'in altınlı paylaşımları Sosyal medya hesabından kilo kilo altınları sergileyerek fenomen olan Nevra Bilem, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevinde bulunan Polat çiftinin tahliyeleri sonrası paylaşımlarına hız verdi. Bilem'in videoları sonrası 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusu bir kez daha akıllara geldi.

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Haber Merkezi

Kara para aklama soruşturmaları nedeniyle Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından, sosyal medyada birçok fenomen mercek altına alındı.

Öyle ki bir şekilde takipçi sayılarını artıran sosyal medya fenomenlerinin aniden mal varlıklarını katlamaları, göze çarpan olaylar arasında başı çekti.

Bu sosyal medya fenomenlerinden biri de Nevra Bilem isimli şahıs oldu.

POLAT ÇİFTİNDEN SONRA ALTINLI PAYLAŞIMLAR BAŞLADI

Sık sık yaptığı altın şovlarıyla ve 'külçe altın' sevgisiyle bilinen Bilem, Dilan Polat ve Engin Polat cezaevindeyken sessizliğe bürünmüştü.

Bilem, Polat çiftinin serbest bırakılması sonrası yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.

'Akıma son noktayı koyuyoruz' notuyla paylaşımlar yapan Bilem, katıldığı düğün için taktığı altınları Instagram hesabından yayınladı.

'BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?'

Bilem'in paylaştığı videolarla ilgili sosyal medyada 'Görgüsüzlüğün bu kadarı' yorumları yapıldı.

Ayrıca Nevra Bilem ile ilgili, 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusu bir kez daha akıllara geldi.

SOSYAL MEDYADA ALTIN ŞOVLARI...

Öte yandan Nevra Bilem, sosyal medyada yaptığı altın şovlarla tanınıyor.

Bazen eşinin külçe altın hediye ettiği Bilem, sık sık deste paralar ve altınlarla paylaşım yapıyor.

Nevra Bilem, 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

TV PROGRAMINA KATILDI

Kendisi, Instagram platformunda özellikle makyaj, giyim ve güzellikle ilgili paylaşımlarıyla tanınmıştır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Bilem, 2022 yılında Gelin Evi programına katılmıştı.

"RAMAZAN'DA BOLCA DUANI ET, O PARA SENİ BULUR"

Nevra Bilem’in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı da ileri sürülmüştü.

Reklamlardan dolayı mağdur olan bir kişi, Nevra Bilem’den parasını istemişti.

Parasını isteyen takipçisine attığı ses kaydı gündeme oturan Bilem’in, söz konusu kayıtta “Allah nasip ederse sen duanı et, Ramazan’da bolca duanı et, o para seni bulur.” cümlelerini sarf ettiği ortaya çıkmıştı.