Dilan Polat'ın hamile olduğuna yönelik iddialara yalanlama geldi Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen şimdi ise Çorlu cezaevine sevk edilen Dilan Polat hakkında 'Hamile' olduğuna dair iddialar gündeme geldi.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanan Dilan Polat, gündemden düşmüyor.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Akabinde güvenlik gerekçesiyle Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Bu nakillerin ardından Dilan Polat'ın hamile olduğu ve sık sık bu nedenle revire kaldırıldığı iddia edildi.

İddialar yalanlandı

Gazeteci Emrullah Erdinç bugün Müge ile Gülşen'le 2. Safa programına konuya dair açıklama yaptı. Erdinç; 'Dilan Polat hamile değil. Bebek beklemiyor. Dolayısıyla çıkan haberler de doğru değil' ifadelerini kullandı.