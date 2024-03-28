Dilan Polat'ın kayınvalidesi ürün satmaya başladı! Değeri 1 TL Kara para aklama çeşitli suçlardan yargılanan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan fenomen Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, bir liralık ürün satışını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat; kardeşleri, eşi ve eşinin ailesiyle birlikte çeşitli suçlardan yargılanıyor.

Lüks yaşamından paylaşımları Polat'ın başını yaktı.

5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomenin, altın tozlu kahve içmesi, günlük harcadığı miktar, akıllarda soru işareti oluşturdu.

Suçlar ortaya çıktı

Ardından savcılık harekete geçti ve başlatılan soruşturma kapsamında arka planda dönen işler gün yüzüne çıktı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, silahlı suç örgütü kurma gibi suçlar, Polat ve Doğu Ailesi'ni parmaklıklar ardına gönderdi.

6 aydır parmaklıklar ardındalar

Lüks otomobillere ise el konuldu ve ardından polis aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan ailenin akıbeti ise merak ediliyor.

1 TL'lik ürün sattı

Bu süreçte Engin Polat'ın annesi, gelini ile kız kardeşi de ürün satışlarına devam ediyor.

Geçimlerini sürdürmek için sık sık sosyal medyada ürün tanıtan anne Şükran Polat, yeni bir paylaşımda bulundu.

Anne Polat'ın 1 TL'lik ürün satması sosyal medyanın gündemine oturdu.