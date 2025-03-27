Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dilan-Engin Polat çifti, gündemden düşmüyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Polat çifti, geçtiğimiz ağustos ayında tahliye edilmişti.

Çiftin tutuklanmadan önce ise lüks araçlarına el konuldu.

El konulan bu lüks araçlarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAK

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçlar, açık ihale yöntemiyle satılacak.

İhalede, Polat çiftine ait Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların satışı yapılacak.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından söz konusu araçlar, kapalı otoparkta getirilerek güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

KAPALI ZARFLA TEKLİFLER KOMİSYONA İLETİLECEK

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek.

Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

İhale 22 Nisan'da saat 10.00'da, TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek.