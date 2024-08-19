Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayan savcılık mütalaası Kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesinin ardından savcılığın mütalaası ortaya çıktı. Buna göre Polat'a yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konuldu.

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Haber Merkezi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIĞIN MÜTALAASI ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebi Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verildi.

Tahliyenin ardından Dilan Polat ile ilgili savcılığın mütalaası ortaya çıktı.

SUÇ İSNAT EDİLMEMESİ, TEDAVİ ALTINA ALINMASI GÖRÜŞÜ VE TUTUKLU GEÇİRDİĞİ SÜRE...

Buna göre savcı,

● MASAK raporunda Dilan Polat'a suç isnat edilmemesini,

● Adli Tıp'tan gelen, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması yönündeki görüşü

● Tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu birlikte değerlendirip tahliye olması yönünde görüş bildirdi.

İŞTE SAVCILIĞIN MÜTALAASI

İşte savcılığın Dilan Polat hakkında verdiği mütalaada geçenler,

"Esas sayılı dosyası kapsamında tutuklu bulunan şahıslar hakkında CMK'nın 108. maddesi uyarınca tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusunda mütalaa talep edilmiş olmakla; Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan Dilan Polat ile ilgili dosya içerisinde yer alan Masak raporunda yer alan " Dilan Polat'ın soruşturmaya konu şirketler grubuna dahil kişi / firmaların şahsi finansal işlemleri ile şirketlerin ticari faaliyetlerinin sevk ve idaresi parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte / gerçek fatura vb. belgelerin kullanılması / düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar merci olmadığı, sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar, elde edilen deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporu doğrultusunda suç unsuru olabilecek her hangi bir eyleminin tespit edilemediğinin bilinmesi gerektiği," şeklinde tespitin bulunması, yine sanık hakkında hazırlanan 20/05/2024 tarihli Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda "sanığın TCK'nın 57. Maddesinde belirtilen yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olacağı, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edilmesi sonrasında önerilen tedavisi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak ceza evi şartlarında infazına devam edilebileceği" yönünde tespitin olması, sanığın tutukluluktaki geçirdiği süre, hakkında toplanan delillerin mevcut durumu birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında CMK'nın 109. Maddesinde yer alan adli kontrol tedbirlerinden bir veya bir kaçının uygulanmasına karar verilmek suretiyle başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse TAHLİYESİNE karar verilmesi, Dosyada tutuklu bulunan diğer sanıklar yönünden ise, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, yasadaki cezalarının üst sınırı, mevcut delil durumu, henüz savunmalarının da alınmamış olması ve tüm dosya kapsamına göre bu aşamada TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA karar verilmesi, Kamu adına talep ve mütalaa olunur."

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Yine savcılık mütalaasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağının konulduğu öğrenildi.

Mütalaanın devamında şu ifadelere yer verildi: