Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildi: Milletçe rahatlayın! Cezaevinde bulunan çiftin evine akrabaları ile yerleştiği iddiası üzerine gözaltına alınan Şule isimli kadınla birlikte 2 kişi sınır dışı edildi. Memleketine dönen Şule, "Milletçe rahatlayın" paylaşımı yaptı.

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ensonhaber.com

Dilan ve Engin Polat davasının yankıları sürüyor.

Ailenin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.

Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

İkisi de kaçak çıktı

Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği aktarıldı.

"Milletçe rahatlayın"

Sınır dışı edildikten sonra Şule’den bir paylaşım geldi.

O paylaşımda “Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum” ifadeleri kullanıldı.