Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Çocuklarıyla kavuştuğu anı yayınladı Cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Dilan Polat, tahliye sonrası ilk anlarını bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

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DHA

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, MASAK raporundan sonra tahliye oldu.

MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari faaliyetlerde yer almadığı ve sadece reklam yüzü olduğu öğrenildi.

Bunun akabinde bugün eşi Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi de tahliye oldu.

Polat Ailesi'nde tutuklu sanık kalmazken, Dilan Polat 9 ay sonra sosyal medya paylaşımlarına başladı.

19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilen Dilan Polat, cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanmıştı. Polat ilk anları, bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ ANLARI YAYINLADI

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Dilan Polat'ı; kızı Nilda, oğlu Milan ve kardeşi Sıla Doğu karşılamıştı.

Minibüsle cezaevinden çıkan ve ailesine kavuşan Polat, araç içerisindeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)