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Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi Dilan ve Engin Polat soruşturmasında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çiftin ilişkisi olduğu 27 şirkete kayyum atanması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Polat Ailesi ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanacak.