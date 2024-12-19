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DHA

Dilan ve Engin Polat, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Polat Ailesi hakkında mahkeme ara kararında, tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Bugün ise hakim karşısına çıkan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siber spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

POLAT AİLESİ DURUŞMA SALONUNDA HAZIR BULUNDU

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Emre Çiftçi Edirne E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

DUA İSTEDİ

Dilan Polat, duruşmaya giderken sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarda hayranlarından da dua istedi.