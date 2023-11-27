Dilan ve Engin Polat'ın "işleri nasıl büyüttünüz" yanıtı gündem oldu! Dürüst ol, hak yeme... Şimdilerde cezaevinde tutuklu bulunan çiftin geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyada yayınladığı bir video viral oldu. Çift, işleri nasıl büyüttükleri sorusuna "doğru ol, dürüst ol, kimsenin hakkını yeme" yanıtını verdi.

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ensonhaber.com

Ultra lüks yaşantısı dillere pelesenk olan Dilan Polat, şimdilerde cezaevi süreciyle konuşuluyor.

Mal varlıkları soruşturmaya giren Dilan Polat ve eşi Engin Polat, birçok suçtan tutuklandı.

Polatların geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım ise gündem oldu.

İşleri nasıl büyüttükleri soruldu

Çiftin, kendilerine gelen "İşleri nasıl büyüttünüz?" sorusuna yanıtı dikkat çekti.

"Kimsenin hakkını yeme"

Soruyu yanıtlayan Engin Polat, "Çalıştık, yıllardır çalışıyoruz." ifadelerini kullanarak şunları da ekledi;

Ve çalışmaktan ziyade doğru ol, dürüst ol, kimsenin hakkını yeme, çalışanlarına fazla fazla ver, Allah işini güzel hale getirir.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Polat operasyonunda erkek şüpheliler, tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi.

Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe, Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi.

Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.