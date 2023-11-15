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Dilan ve Engin Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan ve Engin Polat'ın tahliye talebi reddedildi Polat Ailesi'nin tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Edinilen bilgiye göre hakimlik, itiraz başvurusunu reddetti.