Dilan ve Engin Polat'ın tahliye talebi reddedildi
İHA

Türkiye'nin gündem maddelerinden biri de Dilan Polat olayı.

Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.

5 Kasım'da tutuklandılar

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi, soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

Tahliye talep edildi

Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti.

Hakimlik talebi reddetti

İtirazı değerlendirmeye alan Sulh Ceza Hakimliği, Avukat Sevinç Horoz’un tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti.

Sulh Ceza Hakimliğinin kararının ardından itirazın değerlendirilmesi için dosya, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İkinci tutuklama kararı sonrası gözyaşlarına boğulan Dilan Polat: Enginciğim bizim suçumuz yok...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)