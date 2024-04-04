Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildi Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri söylenilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarının devamına karar verilirken, mahkeme sanıkların kaçma şüphesi olduğunu belirtti.

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DHA

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada iddianame düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan ve Engin Polat için 8 yıla kadar hapis istemi

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

Tutukluluklarının devamına karar verildi

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Kaçma şüphesi

Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)