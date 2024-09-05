Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı dava ikinci gününde sürüyor Kara para aklama suçuyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci günü başladı.

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DHA

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada ikinci güne girildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bugün ikinci duruşması gerçekleştirilecek davada sanıkların, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarıyla yargılanmalarına devam edilecek.

DAVANIN İKİNCİ GÜNÜ BAŞLADI

Bugün tekrar hakim karşısına çıkacak sanıklardan tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu duruşmaya katılarak salonda yer alırken, tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat, SEGBİS (ses bilişimi ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı.

Polat Ailesi'nin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.

KOCASINA EL SALLADI

Dilan Polat ve Sıla Doğu, dünün aksine beyaz takım elbiseyle duruşmaya geldi. Dilan Polat’ın, SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü.

İlk görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu belirterek "20 yıllık iş hayatında yasa dışı hiçbir işte bulunmadım bulunanlarla da iletişiminin olmadı, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendim ilgileniyorum.” dedi.

‘MAİL ORDER SİSTEMİ HİÇ KULLANMADIM’

Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, "Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede.

Markayla iş birliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı 2 bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir." diye konuştu.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)