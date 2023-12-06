Dilan'ın falsoları bitmiyor! Yaşar İpek anısını anlattı: 'Sahneye 10 bin dolar attı' Şarkıcı Yaşar İpek, katıldığı canlı yayın programında şimdilerde cezaevinde olan fenomen Dilan Polat ile olan anısını anlattı. İpek, "Sahneye 10 bin dolar havada attı. Engin'e ver ver diyordu" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kısa süre önce Türkiye'nin gündeminde yer alan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili şimdilerde ünlü isimler anılarını anlatıyor.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli suçlardan yargılanan ve parmaklıklar ardına gönderilen Polat Ailesi, birçok ünlüyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

İş ortaklıkları, sosyal medya tanışıklığı ya da konserler...

Bu kez anı Yaşar İpek'ten geldi

Her birinde Dilan Polat'ın yine mal varlığıyla gösteriş yaptığı gözler önüne seriliyor.

Bunlardan biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu. 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan İpek, Polat Ailesi'yle olan anısını anlattı.

"Sahneye 10 bin dolar havada attı"

Sahnedeki bir olayı paylaşan şarkıcı, "Dilan ile karşılaştık. En son bir eğlence mekanında Mahsun Kırmızıgül'ü dinliyorduk. Sahneye 10 bin dolar havada attı. Engin'e ver ver diyordu. Alıp atıyordu nakit olarak." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Altın, dolar, lüks araçlar, helikopterlerle sık sık gösteriş yapan Dilan Polat'ın paylaşımları başını yaktı.

Canlı yayında, günde yaklaşık 1 milyon TL harcadığını da ekleyen Polat için savcılık harekete geçti.

Kısa sürede büyük bir mal varlığı elde eden ve güzellik merkezi işleten Polat ailesinin vergi kaçakçılığı, suç örgütü kurma, kara para aklama suçlarını işledikleri ortaya çıktı.

Bunun üzerine çift ile birlikte ailesinin de yer aldığı 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.