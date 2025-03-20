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Haber Merkezi

İBB ve CHP yine yolsuzluk ve terör bağlantısı ile gündemde.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

CHP'yi ayağa kaldıran bu karardan sonra türkiye genelinde partililer sokaktaydı.

Belediye binaları ve parti merkezleri önünde toplanan kalabalıklara yöneticiler konuşma yaptı.

İMAMOĞLU'NUN EŞİ KONUŞTU

İstanbul'da da adres İBB Binasının bulunduğu Saraçhane'ydi.

Bina önünde toplanan kalabalığa Özgür Özel'den önce İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hitap etti.

"ET YÜZÜ GÖREN EMEKLİLER"

Gözaltı sürecini anlatan Dilek İmamoğlu'nun emeklilerle ilgili sözleri ise tepki çekti.

İBB tarafından açılan kent lokantalarının önemine dikkat çekmek isteyen İmamoğlu, "Bugün sabah gözaltına alınan, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir" dedi.

İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.