Dilek Sabancı'nın 'rahat yaşama' yanıtı: 50-100 milyon dolar yeter

Katıldığı bir programda 'Bir insan için ne kadar para gerekli' sorusunu yanıtlayan Dilek Sabancı, "50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en zengin ailelerinin başında gelenlerden biri de Sabancı ailesi...

Hemen hemen herkesin bildiği Sabancı ailesinin ferdi olan Dilek Sabancı'dan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özel Olimpiyatlar Organizasyonu Başkanlığı yapan Sabancı, Meliha Okur'un moderatörlüğünü yaptığı Anlatılmayanları Anlatıyoruz programında "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusunu yanıtladı.

"Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir"

Bir insanın rahat yaşayabilmesi için milyon dolarların da yeterli olabileceğini söyleyen Dilek Sabancı, "Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız." dedi.

Soruya ilişkin açıklamasına devam eden Sabancı, rahat yaşayabilmenin olmazsa olmazlarından biri olarak 'iyi bir ev ve arabayı' işaret etti.

Dilek Sabancı: 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız VİDEO

"50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız"

Dilek Sabancı şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın iyi bir evi ve arabası olması lazım. Rahat yaşayabileceği kadar parası olmalı. Milyar dolarlar de değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız."