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    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti

    Hayatlarını dilenerek devam ettiren bir aile ışıklarda lüks araçla görüntülendi. Daha önce bu dilencilere para veren vatandaş da gördükleri karşısında isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 22:09
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 22:09
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    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti

    Trafikte motoruyla seyir halindeyken bir vatandaşın çektiği bu görüntüler görenlere pes dedirtti.

    Motorla seyir halindeki vatandaş, yanındaki arabada daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri görünce sinir krizi geçirdi.

    "IŞIKLARDA DİLENİYORDUNUZ AZ ÖNCE, BİR DE BİNDİKLERİ ARABAYA BAK"

    O anları görüntüleyen şahıs, "Utanmazlar. Işıklarda dileniyordunuz az önce bir de bindikleri arabalara bak. Köpek bile size havlıyor" dedi.

    Aracın içinde bir kadın, bir erkek ve 3 çocuk bulunuyordu. Adamın tepkisine kahkahalarla yanıt veren dilencilerin, neşeli tavırları dikkat çekti.

    Öfkeli vatandaşın video çektiğini fark eden dilenciler aracın camını kapatarak uzaklaştılar.

    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti- İZLE

    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti #1

    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti #2

    Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti #3

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