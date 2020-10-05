Haberler

Gündem Haberleri

Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti

Dilenerek vatandaşların duygularını sömüren ailenin bindiği araç pes dedirtti

Hayatlarını dilenerek devam ettiren bir aile ışıklarda lüks araçla görüntülendi. Daha önce bu dilencilere para veren vatandaş da gördükleri karşısında isyan etti.