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Dilipak: Diyanet eğer aşı olun derse, o an camiden ayrılırım

Dilipak: Diyanet eğer aşı olun derse, o an camiden ayrılırım

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda aşı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.