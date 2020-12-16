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- Dilipak: Diyanet eğer aşı olun derse, o an camiden ayrılırım
Dilipak: Diyanet eğer aşı olun derse, o an camiden ayrılırım
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda aşı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 04:29
Ünlü gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit YouTube kanalında bir programa konuk oldu.
Dilipak, aşıya karşı olduğunu, Yeni Akit YouTube kanalında katıldığı Ülke Gündemi programında Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ortaya koydu.
"DİYANET EĞER AŞI OLUN DİYE HUTBE YOLLARSA HEMEN O ANDA CAMİDEN AYRILIRIM"
Koronavirüs aşısına ilişkin konuşan Dilipak, "Diyanet eğer aşı konusunda camilere hutbe yollarsa; hutbede 'aşı olun' derse hemen o anda camiden ayrılırım" dedi.