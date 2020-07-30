Dilipak’ın çirkin çıkışına Bakan Selçuk’tan cevap

İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen kadınlara ‘fahişe’ diyen Abdurrahman Dilipak eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı aldığı tavırla bilinen bir isim.

Dilipak, son yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyenler hakkında fahişe nitelemesinde bulundu.

Abdurrahman Dilipak, “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kadınların tepkilerine neden oldu.

Dilipak’ın çirkin ifadelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sessiz kalmadı.

Bakan Selçuk, “Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir uslupla karşılaşınca "selam" deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz.” ifadeleriyle Dilipak’a cevap verdi.