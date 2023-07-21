Dillere pelesenk oldu! Ali Cabbar şarkısının Yeşilçam filminin müziğiyle benzerliği ortaya çıktı Emir Can İğrek'in son günlerde sıkça dinlenen şarkısı 'Ali Cabbar' için 1975 yapımı 'Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?' filminin müziğinden çalıntı olduğu öne sürüldü.

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ensonhaber.com

Son yıllarda müzik sektöründe başarılı bir çıkış yakalayan şarkıcı Emir Can İğrek, sesi ve şarkılarıyla büyük bir beğeni topluyor.

Öyle ki genç şarkıcının geçtiğimiz aylarda yeni albümü çıktı.

Albümde yer alan 'Ali Cabbar' isimli hüzünlü şarkı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, sosyal medyada gündem oldu. Şarkının sözleri üzerinden esprili paylaşımlar da yapıldı.

Bu durum ise şarkının bilinirliğini giderek artırdı.

Öte yandan şarkının hikayesi hakkında da çok sayıda senaryolar yazıldı.

'Ali Cabbar çalıntı' iddiası

Ali Cabbar'ın kim olduğu ve hikayenin doğrusu araştırılırken ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Müziğin çalıntı olduğu öne sürüldü...

1975 yapımı 'Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?' filmin müziği ile Ali Cabbar'ın müziğinin benzetilmesi iddiaları ortaya çıkardı.

Açıklama yapılmadı

Söz ve müziğinin Emir Can İğrek'e ait olduğu bilinen şarkıyı dinleyen kimileri film müziği ile benzetirken kimileri ise benzerlik bulamıyor.

Şarkının büyük bir çıkış yakaladığı günlerde ortaya atılan iddiaya ilişkin İğrek cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Sözleri

Söz konusu şarkının sözleri ise şöyle:

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der 'al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar'

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

Şarkının bilinen hikayesi

Öte yandan şarkının hikayesi ise şöyle biliniyor...

Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç olan Ali Cabbar, çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün aşık olduğu kıza ait olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine askere gitmeye karar veren genç, yaşadığı topraklara bir daha dönmüyor. Aradan geçen 7 ayın ardından Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi geliyor…