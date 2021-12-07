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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: Ne kadar gay varmış haberimiz yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: Ne kadar gay varmış haberimiz yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bugün gerçekleşen meclis toplantısında, ilçeden Kanada’ya giden gençler için "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" ifadelerini kullandı.