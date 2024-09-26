Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıktı: Düşüncelerimin arkasındayım Savcı tarafından, Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Dilruba Kayserilioğlu için ceza istenirken, Dilrubanın duruşma sonrası "Beraat edeceğime inanıyorum, fikirlerimin arkasındayım. " ifadeleri dikkat çekti.

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DHA

İzmir’de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a konulan erişim sınırlamasını sert sözlerle eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'geri zekalı' demişti.

Tutuklanan Kayserilioğlu, sonrasında serbest bırakılmış ve CHP'nin onur konuğu olmuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dilruba Kayserilioğlu, TCK’nın 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla kadar hapis istemiyle 3 Eylül'de İzmir 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verirken, 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği yarı oranında arttırarak 9 aya çıkardı ve mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Ayrıca, hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BU KEZ 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASIYLA İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Kayserilioğlu, bu kez de 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Basın mensupları salona alınmazken, duruşmaya tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerini açıkladığını söyleyen sanık Dilruba Kayserilioğlu'nun sanık avukatları da Kayserilioğlu'nun beraatini talep etti.

Savcı, iddianamede de olduğu gibi sanığın, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza almasını istedi.

Mahkeme başkanı, Dilruba Kayserilioğlu'nun adli kontrol kararını kaldırırken, sanık avukatının, savunma hazırlığı talebi üzerine duruşma erteledi.

"DÜŞÜNCELERİMİN ARKASINDAYIM"

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Dilruba Kayserilioğlu, şöyle konuştu:

İfade özgürlüğü kapsamında eleştirilerimi dile getirdim. Hala da düşüncelerimin arkasındayım.



Dava sürüyor. Bu olay şahsi alınıp, her şey güllük gülistanlık gibi benim üzerimden yürümeye devam ediliyor. Beraat edeceğime inanıyorum, fikirlerimin arkasındayım.



Avukatlarım davanın takipçisi. Gittiği yere kadar vatandaş olarak hakkımı savunacağım. Hukukunda doğrudan yana olacağına sonuna kadar inanıyorum.

"BERAAT EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ayrıca, Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da şu açıklamalarda bulundu:

İlk duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasında Dilruba'nın cezalandırılmasını talep etti. Biz de savunma için süre istedik. Dava ertelendi.



Asliye cezalarda 1 ay gibi kısa sürede yeni duruşma verilmesini çok sık görmüyoruz.



Biz Dilruba'nın suçsuz olduğuna ve beraat edeceğine inanıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)