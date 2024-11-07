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İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaretten' yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verilmişti.

Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmış ve protokolde oturmuştu.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Özel'e, daha önce sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun yanına oturtulması soruldu.

"SÖYLEM DÜZELMEDEN YANLIŞ OLDU"

Özel, o gün yaşananlara ilişkin olarak, "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi ve oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu." dedi.

Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Yanımda boş koltuk vardı. 'Size bir sürpriz var' denildi ve geldi, Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Ben 'Dilruba yanımda oturamaz' demiyorum. Keşke bir vakit olsaydı. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar, araca alıp getirmişler, yanıma oturtmuşlar. Sakin sakin evine gitseydi. Bir sakince düşünseydi. Gazeteciler sorusunu sorduğunda seçmenle helalleşseydi, sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. O da bizim sahadaki acemiliğimiz oldu. Siyaset sembollerle yapılan bir iş, sanki o söylemleri sahipleniyormuş gibi. Sonra ben ne desem boş.

"YUH YALANA GEL, BEN Mİ SÜRPRİZ YAPMIŞIM"

Özel’in açıklamasının ardından Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu anlatılanların doğru olmadığını iddia etti.

Kayserilioğlu şunları söyledi: