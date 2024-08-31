Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlayan CHP tepki çekti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında sokak röportajında AK Partili seçmene 'gerizekalı' diyen Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde konuk etmesinin yankıları sürüyor..

Haber Merkezi

İzmir’de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a koyulan erişim sınırlamasını sert sözlerle Dilruba Kayserilioğlu,AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demişti.

Seçmenlere hakaret içeren sözlerinin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos günü tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Dilruba'ya CHP sahip çıktı.

Dilruba Kayserilioğlu, bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katıldı.

CHP'NİN ONUR KONUĞU OLDU

Onur konuğu olarak protokolde yer alan Dilruba'ya CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir de teşekkür konuşması yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP lideri Özel, hedef oldu.

AK Parti'ye oy vermiş seçmenlere hakaret eden Dilruba'nın, CHP'nin protokolünde ağırlamasına tepkiler çığ gibi büyüyor..

"DEMOKRATİK DEĞİL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söylemişti: