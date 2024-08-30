Dilruba'nın tahliyesinin ailesine haber verilmediği iddiasına yalanlama Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin iddiaların yalan olduğu belirtildi.

DHA

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekti ve tutuklandı.

Uzun süredir gündemde olan Kayserilioğlu, dün gece saat 21.00 sıralarında tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu'nun ilk duruşması ise 3 Eylül tarihinde görülecek. Ancak tahliyesinden sonra açıklama yapan ailesi, "haberlerinin olmadığını" söyledi.

Bunun akabinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı.

"HEMEN TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI"

Yapılan yazılı açıklamada, Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı belirtilerek, tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği kaydedildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Açıklamada, “Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır.

Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır.

Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup, bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)