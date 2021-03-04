Dinamik Denetim Modeli nedir? Dinamik Denetim Modeli maddeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini duyurdu. Peki, Dinamik Denetim Modeli nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından kontrollü normalleşme dönemine yönelik bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ardından ''Dinamik Denetim Modeli nedir?'' sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, 'Dinamik Denetim Modeli' sürecine ilişkin yayımlanan genelge maddelerini araştırmaya başladı.

Peki, Dinamik Denetim Modeli nedir? İşte, Dinamik Denetim Modeli genelge maddeleri..

DİNAMİK DENETİM MODELİ NEDİR?

81 ilin valiliklerine, İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 14 madde çerçevesinde 260 bin personelle denetleme yapılacak.

FAALİYET KOLLUK KUVVETLERİNCE YÜRÜTÜLECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak olup tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

14 MADDELİK GENELGE AZAMİ SEVİYEDE DESTEK

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarına azami seviyede destek sağlanacak. Vali ve kaymakamlar tarafından her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak.

DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

İl/İlçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek.

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, bu ekipler hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyecek.

HES KODU İHBARLARI ANLIK OLARAK EKİPLERE ULAŞACAK

Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşların etkin katılımını sağlamak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği arttırılacak olup ihbarlar bu hat üzerinden yapılacak.

Yeni süreçte kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden yararlanılacak. Kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda yaptırım uygulanabilecek.

KONAKLAMA TESİSLERİ VE OTELLERE DENETİM

Azami 300 kişiyle sınırlandırılan etkinliklerde, faaliyet en az 1 kamu personeli tarafından denetlenecek. Vatandaşlarımıza rehberlik edecek olan görevli, kurallara uymayan birini gördüğünde ceza kesebilecek.

Konaklama tesislerine dair daha önceki genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak.

Müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecek.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER FAALİYETTEN MEN EDİLECEK

Dinamik denetim sürecinde; kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek.

Denetim faaliyetleri, vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımıza kurallara uyması konusunda ısrar edecek. Kurallara aykırı davranmakta ısrar eden yerler, geçici olarak faaliyetten men edilecek.

İL SALGIN AZALTMA PLANI HAZIRLANACAK

Valilerimizce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır.

Hazırlanan İl Salgın Azaltma Planı (SARAP), İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13'üncü madde de belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza gönderilecek.