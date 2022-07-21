Dün oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçında Kiev taraftarları, Rusya ile savaşta kullandıkları Bayraktar lehine tezahüratta bulundular. Paylaşılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beridir hız kesmeden sürüyor...

Bu süreçte Ukrayna, ordusu ve halkıyla tarihi bir direniş gösterdi.



Ukrayna ordusu, Rusya ile yaşadığı savaş öncesi Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları, savaş alanında kullanmaya devam ediyor.

Bayraktar TB2 savaşta büyük rol oynadı



Bu direnişte, Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ve daha önceden Ukrayna ordusu tarafından satın alınarak envantere eklenen Bayraktar TB2 önemli bir rol oynadı.

Dün oynanan Dinamo Kiev-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turu maçında, Dinamo Kiev taraftarları Polonya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Bayraktar Tezahüratı yapıldı

Coşkulu Kiev taraftarları, tribünde Bayraktar diyerek tezahüratta bulundu.

Bir taraftar tarafından kaydedilen görüntüler, Ukrayna halkının Türkiye'ye gösterdikleri ilgi ve alakayı gözler önüne koydu.

Büyük beğeni topladı

Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Dinamo Kiev taraftarları Bayraktar tezahüratı yaptı VİDEO