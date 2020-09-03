Diyanet: Şeref yoksunu ellerle mücadele hepimizin görevi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya'da yaşanan çocuk tacizi skandalının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiği en ağır cezanın verileceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da Fatih Nurullah takma adlı sahte tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

İSTİSMARA UĞRAYAN KÜÇÜK KIZIN ANLATTIKLARI İĞRENÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Tepki çeken iğrenç olay sonrası 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklanan Şağban, istismara uğrayan çocuğun yaşadıklarını anlatmasıyla yakayı ele vermişti.

Küçük kız, pedagoglara Şağban'a çay götürdüğü sırada tacize uğradığını anlatmıştı.

DİYANET SESSİZ KALMADI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da Sakarya'da yaşanan çocuk istismarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HAK ETTİĞİ EN AĞIR CEZANIN VERİLECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz;

Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

"KENDİLERİNE MENFAAT DEVŞİREN DİN İSTİSMARCILARINA KARŞI MİLLETİMİZİ UYARIYORUZ"

İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Sakarya'da küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı