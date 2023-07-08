ensonhaber.com
ENSONHABER'İ THREADS'TE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Kamuoyunun gündemine oturan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs, sosyal medyadaki paylaşımında namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti
Şahıs, ilk olarak tekbirde Atatürk'ü Ekber deyip Andımız'ı da sure gibi değiştirerek bu anları kayıt altına aldı.
Daha sonra çektiği videoyu paylaşan şahsa tepki üstüne tepki yağdı.
Sosyal medyada yoğun tepki gösterildi
Kısa sürede tepki çeken video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepkisini sert sözlerle dile getirdi.
Yapılan yorumlarda 'saygı gösterilmesi gerektiği' ifade edildi.