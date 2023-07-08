Dini değerlerle dalga geçen şahsın videosu tepki çekti: Namaz kılıyormuş gibi yapıp Andımız'ı okudu Güvenlik görevlisi olduğu görülen bir şahıs, namaz kılıyormuş gibi yapıp sureler yerine Andımız'ı okudu. Görüntüye kısa sürede tepki yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com ENSONHABER'İ THREADS'TE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kamuoyunun gündemine oturan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs, sosyal medyadaki paylaşımında namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti Şahıs, ilk olarak tekbirde Atatürk'ü Ekber deyip Andımız'ı da sure gibi değiştirerek bu anları kayıt altına aldı. Daha sonra çektiği videoyu paylaşan şahsa tepki üstüne tepki yağdı. Sosyal medyada yoğun tepki gösterildi Kısa sürede tepki çeken video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Yapılan yorumlarda 'saygı gösterilmesi gerektiği' ifade edildi.