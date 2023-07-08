ensonhaber.com

ENSONHABER'İ THREADS'TE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Kamuoyunun gündemine oturan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs, sosyal medyadaki paylaşımında namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti

Şahıs, ilk olarak tekbirde Atatürk'ü Ekber deyip Andımız'ı da sure gibi değiştirerek bu anları kayıt altına aldı.

Daha sonra çektiği videoyu paylaşan şahsa tepki üstüne tepki yağdı.

Dİni değerlerle dalga geçen şahsın videosu tepki çekti: Namaz kılarmış gibi yapıp Andımız'ı okudu

Sosyal medyada yoğun tepki gösterildi

Kısa sürede tepki çeken video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

Yapılan yorumlarda 'saygı gösterilmesi gerektiği' ifade edildi.