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Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişle ilgili devam eden soruşturmada karar çıktı.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

ADAY OLAMIYOR

Peki bu karar İmamoğlu'nun siyasi kariyerinde neleri değiştirecek?

Yasalara göre; Cumhurbaşkanı seçimlerine girebilmek için adayların üniversite diplomasının olması gerekiyor.

İMAMOĞLU'NA KIŞLA YOLU

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun adaylıkla ilgili tüm planları bozuldu.

Diplomasıyla ilgili merak edilen bir başka durum ise askerlik.

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden askere alınmasının önü açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını kullanarak bedelli askerlik yapması hakkında işlem başlatırsa yeniden kışla yolu açılabilir.

Böyle bir durumda İBB Başkanlığı da tehlikeye düşüyor.

Ekrem İmamoğlu eğer askere alınırsa devamsızlık nedeniyle İBB Başkanlığını da kaybedebilir.