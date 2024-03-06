Diplomasi trafiği... Hakan Fidan 2 günlük ABD gezisine çıkıyor Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, 7-8 Mart tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıkladı.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği, duraksamadan devam ediyor.

Bakanlık, Bakan Fidan’ın ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

7-8 Mart'ta ABD'de olacak

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği ve Bakan Fidan’ın Stratejik Mekanizma toplantısına katılarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Mevkidaşı ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)