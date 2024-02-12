Diplomasi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü temaslarına Mısır'da devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Bakanlar eşlik etti

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti.

Katılımcılara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE'de "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

Zirve vesilesiyle, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından çarşamba günü Mısır'a hareket edecek.

Sisi ile görüşecek

12 yıl sonra gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan burada mevkidaşı Sisi ile görüşecek.

Gazze gündemde

Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi, ikili ilişkiler olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Karşılıklı büyükelçiler atandı

Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupasında bir araya gelmesinin ardından süreç hızlandırılmış, geçtiğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret etmişti.