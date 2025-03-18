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Haber Merkezi

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversite geçişinde şaibe tespit edildikten sonra hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemeyle iptal edildi.

Sıcak gelişme sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'ndan gelecek yanıta çevrildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK YANIT

Dikkat çeken gelişme sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

İstanbul Üniversitesi'nin kararına tepki gösteren İmamoğlu, kararın hukuksuz olduğunu bildirdi.

"BU KARARI ALANLARIN TARİH VE ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERİ GÜNLER YAKINDIR"

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.



Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.



Kurtuluş Yok Tek Başına!

İMAMOĞLU HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.