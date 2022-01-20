Diplomatik kaynaklardan Türkiye-Ermenistan görüşmelerine ilişkin açıklama

Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelere yönelik açıklama yapan diplomatik kaynaklar, görüşmelerin Türkiye veya Ermenistan'da olması gerektiğini, başka bir ülkeye gerek olmadığını söyledi.

Diplomatik kaynaklar, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil Havalimanı’nın işletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, orada bir heyetin bulunduğunu söyledi.

ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasını istediklerini vurgularken, başka ülkeye gerek olmadığını kaydetti.

Ayrıca diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin, Estonya’dan, firari FETÖ’cü Hayretdin Bahşi’nin yakalanmasını istediğini de dile getirdi.

MİNSK TOPLANTISININ İSTANBUL'DA YAPILMASI GÖRÜŞÜLÜYOR

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, tansiyonu düşürmek, diyaloğu artırmak ve çatışmayı önlemek olduğu vurgulandı.

Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi.

Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya konusunda Türkiye’nin pozisyonunun net olduğunu bildiren diplomatik kaynaklar, “Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyalog artırmak pozisyonumuz net.” ifadelerini kullandı.

KABİL HAVALİMANI MESELESİ

Güvenlik konusunda bir mutabakatın olduğunu fakat maliyet hesaplamaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade eden kaynaklar, sürecin yapıcı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

İsrail ile görüşmelerin diplomatik seviyede devam ettiğini aktaran kaynaklar, ziyaret tarihinin belli olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan ile de ilişkilerin devam etmesi açısından diplomatik görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.