MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il... Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını paylaştı. Buna göre deprem oluşturabilecek fay hattı haritasında 45 il bulunuyor. İşte o iller.

ensonhaber.com

Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler koca bir bölgede yıkıma neden olurken, on binlerce vatandaşımız ise can verdi.

Deprem gerçeği, Türkiye’nin bir kez daha kanayan yarası haline gelirken, gözler beklenen diğer depremlere çevrildi.

Diri fay hattı haritası güncellendi

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı.

5.5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeli olan diri fay hattındaki iller açıklandı.

Buna göre Türkiye’de, son verilere göre diri fay hattı üzerinde 45 il bulunuyor.

İllerin, daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulduğu belirlendi.

İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;

Adıyaman/Gölbaşı

Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara/ Şereflikoçhisar

Antalya/Demre

Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir/Gönen, Manyaz

Batman/Kozluk

Bingöl/Karlıova, Yedisu

Bolu/ Gerede, Yeniçağa

Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

Çanakkale/Çan, Yenice

Çorum/ Laçin

Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

Diyarbakır/Lice

Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ/ Pala, Sivrice

Erzincan/Üzümlü

Eskişehir/İnönü

Gaziantep/İslahiye

Hakkari/Şemdinli

Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu

İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu

Kayseri/Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale/Keskin

Kırşehir/Akpınar, Mucur

Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya/Gediz, Simav

Malatya/ Akçadağ

Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin/Çamyayla, Mut

Muğla/Menteşe, Milas

Muş/Korkut, Varto

Niğde/Altunhisar, Bor

Osmaniye/Düziçi, Toprakkale

Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa/Bozova

Siirt/Eruh

Şırnak/Beytüşşebap

Sivas/Altınyayla, Yıldızeli

Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye

Van/Çıldıran, Özalp

Yalova/ Altınova, Çınarcık