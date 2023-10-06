MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremler koca bir bölgede yıkıma neden olurken, on binlerce vatandaşımız ise can verdi.
Deprem gerçeği, Türkiye’nin bir kez daha kanayan yarası haline gelirken, gözler beklenen diğer depremlere çevrildi.
Diri fay hattı haritası güncellendi
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı.
5.5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeli olan diri fay hattındaki iller açıklandı.
Buna göre Türkiye’de, son verilere göre diri fay hattı üzerinde 45 il bulunuyor.
İllerin, daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulduğu belirlendi.
İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;
Adıyaman/Gölbaşı
Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara/ Şereflikoçhisar
Antalya/Demre
Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir/Gönen, Manyaz
Batman/Kozluk
Bingöl/Karlıova, Yedisu
Bolu/ Gerede, Yeniçağa
Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale/Çan, Yenice
Çorum/ Laçin
Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır/Lice
Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ/ Pala, Sivrice
Erzincan/Üzümlü
Eskişehir/İnönü
Gaziantep/İslahiye
Hakkari/Şemdinli
Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu
İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu
Kayseri/Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale/Keskin
Kırşehir/Akpınar, Mucur
Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya/Gediz, Simav
Malatya/ Akçadağ
Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin/Çamyayla, Mut
Muğla/Menteşe, Milas
Muş/Korkut, Varto
Niğde/Altunhisar, Bor
Osmaniye/Düziçi, Toprakkale
Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa/Bozova
Siirt/Eruh
Şırnak/Beytüşşebap
Sivas/Altınyayla, Yıldızeli
Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye
Van/Çıldıran, Özalp
Yalova/ Altınova, Çınarcık
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