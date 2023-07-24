Dış basında Türk dizileri analizi: Türkiye kendini yeni bir güç olarak pazarlıyor Bloomberg tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin dünyada ilgi gören dizileri incelendi. Körfez, Balkanlar ve Latin Amerika'da beğeniyle takip edilen diziler sayesinde Türkiye'nin dünyaya kendini yeni bir güç olarak pazarladığına dikkat çekiliyor.

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Dizi sektöründe Türkiye son dönemde adından söz ettirmeye başladı.

Özellikle Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Latin Amerika'da Türk dizileri merakla takip ediliyor.

Bunun yanında Türk yayın platformları, TRT'nin yabancı dillerde yayın yapan kanalları ve djital platformu Tabii yayınladığı dizilerle dikkat çekiyor.

Ayrıca TRT'nin Osmanlı dönemlerini ekrana taşıdığı dönem dizileri, Hür, Teşkilat ve Al Sancak gibi aksiyon dizileri hem yerli izleyicide hem de yurt dışı takipçilerinden beğeni topluyor.

Bu kapsamda ABD merkezli yayın organı Bloomberg bir analiz yayınladı. Yayınlanan yazıda Türkiye'nin dizi sektörü ile dünyaya hem kendini tanıttığına hem de batı hegemonyasının karşısında Türkiye'nin denge unsuru olarak pazarlandığına dikkat çekiliyor.

"Türkiye uzaklarda da kalpleri ve akılları kazanmak istiyor"

Türkiye'nin diziler sayesinde kendini dünyaya yeni bir güç olarak pazarladığı tespitinde bulunulan yazıda, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusunun ulaşamayacağı kadar uzaklarda da kalpleri ve akılları kazanmak istiyor." ifadelerine yer verildi.

TRT'nin dünyaya açılan dizileri

Hollywood aksiyon filmleri ile benzetme de yapılan yazıda, Osmanlı dönemlerinden Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi melodromlarla yerel izleyici kitlesi elde edildiği, belirtilirken, "TRT bu yıl içinde İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dillerinde olmak üzere uygulamalarla internet üzerinden yayın hizmeti olan Tabii'yi başlatmaya hazırlanıyor. Sitede hem “Hür” hem de “Teşkilat” yer alacak; TRT “Al Sancak”ı ise ayrı ayrı pazarlıyor." tespiti yapılıyor.

"Batı hegemonyasına karşı denge unsuru Türkiye"

Konu hakkında bir de araştırmaya yer verilen yazıda, şu araştırma sonucuna yer veriliyor:

"Türkiye'yi batı hegemonyasına karşı bir denge unsuru olarak dünyaya tanıtmak ve aynı zamanda geleneksel muhafazakar aile değerlerine bağlı kalmak."

"Askeri yükselişle dizilerin yükselişi aynı zamanda oldu"

Türkiye'nin yerli ve milli üretim hava araçları ve silahlarıyla uluslararası arenada yükselişe geçmesiyle, dizi sektöründeki yükselişin aynı zamana denk gelmesine dikkat çekilen yazıda, "Ve askeri hüner ve televizyon başarısını harmanlayarak Türkiye, en büyük ihracatlarından ikisinin, büyük bir kısmı Türk milliyetçiliğine hizmet etmek üzere küreselleşmesini istiyor." ifadeleri kullanılıyor.

"Dizilerle hem yumuşak hem de sert güç sergileniyor"

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığını ve 5 yıl daha ülkeyi yöneteceği hatırlatılırken şu tespitlere yer veriliyor: