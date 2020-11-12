Dışarda sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasaklandı? Sigara içmenin cezası nedir?

81 ilde yeni ek tedbirler kapsamınla alınan kararla birlikte bazı alanlarla sigara içmek yasaklandı. Peki sigara içmek nerelerde yasak, cezası nedir, işte tüm detaylar...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gidilirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Ülke genelinde gönderilen yeni kedbirler konulu ek genelgeye göre, kamuya açık alanlarla maskeyi çıkarmaya sebebiyet vermesi nedeniyle, sigara içmek yasaklandı.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAK MI? NERELERDE YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yarından itibaren tüm illerdeki meydanlarda ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek"





DIŞARDA SİGARA İÇMENİN CEZASI NEDİR?

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Ayrıca, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kapalı ortamda sigara içme cezası 2019 yılında 153,5 Türk Lirasıydı. 2020 yılında bu rakam artış gösterdi. 2020 yılında kapalı ortamda sigara içme cezası 188 Türk Lirası oldu. Yasak yerde sigara içen de aynı tutarda ceza ödeyecek.

Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa 2019 yılında 91,5 TL kesilen ceza 2020 yılında 112 TL'ye yükseldi.