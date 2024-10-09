İHA

Sosyal medyada, özellikle Discord isimli uygulamada çocuklara yönelik tehdit ve şantaj haberleri son günlerde gündem haline gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu ‘Discord’ üzerinden çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta paylaştıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılığın talimatı üzerine E.N.B. adlı çocuğun sözde müstehcen görüntülerini halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan T.D., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Şüpheli T.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli T.D., sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.