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    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Yunanistan'a geri itme tepkisi

    Kıran, geri itmeler konusunda havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik görüntülerin yaşandığını söyledi. Atina yönetimini uyaran Kıran, "Bu yasa dışı faaliyetlerinize son verin" çağrısı yaptı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 16:00
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    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Yunanistan'a geri itme tepkisi

    Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen 12 düzensiz göçmen, donarak hayatını kaybetti.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumuna tepki gösterdi.

    YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

    Kıran, düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

    12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:

    "YASA DIŞI FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

    "Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir."

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dan Yunanistan a geri itme tepkisi #1

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dan Yunanistan a geri itme tepkisi #2


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