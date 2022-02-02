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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Yunanistan'a geri itme tepkisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Yunanistan'a geri itme tepkisi

Kıran, geri itmeler konusunda havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik görüntülerin yaşandığını söyledi. Atina yönetimini uyaran Kıran, "Bu yasa dışı faaliyetlerinize son verin" çağrısı yaptı.