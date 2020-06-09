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    Dışişleri Bakanı: 125 ülkenin ihtiyacı karşılandı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den bugüne kadar korona nedeniyle yardım isteyen 125 ülkenin talebinin karşılandığını söyledi.
    • AA
    • 09.06.2020 - 12:40
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    Dışişleri Bakanı: 125 ülkenin ihtiyacı karşılandı

    Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber, Türkiye pek çok ülkeye sağlık ekipmanların da aralarında bulunduğu yardım malzemeleri gönderdi.

    125 ÜLKENİN TALEBİ KARŞILANDI

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada 125 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu ve bunların hepsine yardım gönderildiğini bildirdi.

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