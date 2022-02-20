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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 21:55
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

    HERZOG'UN, PLANLANAN TÜRKİYE ZİYARETİ HAKKINDA KONUŞULDU

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid’e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü #1


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