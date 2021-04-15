Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek."

Türkiye-Mısır hattında son dönemde verilen mesajlar ve oluşan atmosfer, iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmaya başladı.

8 yılın ardından iki ülke arasında atılan karşılıklı adımların geldiği son noktayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'na, "Mısır ile bir normalleşme sürecine girdiğimiz ortada. Siz de Mısırlı mevkidaşınız ile bir görüşme yaptınız Ramazan ayı münasebeti ile. Bakan yardımcıları düzeyince görüşmeler olacak dediniz. Belli mi yol haritası? Ne zaman planlanıyor görüşme?" sorusu soruldu.

"DEMEK Kİ BUGÜN ŞARTLAR DAHA UYGUN"

Çavuşoğlu şu sözleri kaydetti:

" Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile geçmiş platformlarda çok görüştük. BM Genel Kurul marjında ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi görüşmüştük. Demek ki bugün şartlar daha uygun. İstihbaratlar arasında açılan kanaldan sonra, şimdi dışişleri bakanlıkları aracılığı ile bunun devam etmesi konusunda Mısır ile mutabıkız."

"MISIR DAVET ETTİ"

"Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazasında, ben arayıp kurtarma gemilerimizin olduğunu söylemiştim. Teklif ettim. İhtiyaç var ise bizde kurtarma gemileri var diye. İhatiyaç olunursa dönüleceği söylendi. Ramazandan birkaç gün önce arayıp hem teklif için teşekkür etti, hem Mısır'a bir heyet davet etti."

"SEMİH ŞÜKRÜ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

"Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek. Daha sonra biz, Semih Şükrü ile bir araya geleceğiz. Ve bundan sonra ilişkilerimizin normalleşmesi için neler yapmamız gerektiğini açık açık konuşacağız. Ve daha sonra ilişkilerimizi inşallah istediğimiz düzeye getiririz."

Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek VİDEO

"MISIR HALKI BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

"Biz yalnız, bir taraftan darbe sonrası yaşananlar diğer taraftan ilişkilerimizin en gergin olduğu dönemde bile her zaman şunun altını çizdik; Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Ayrıca Mısır Arap dünyası için, İslam dünyası için, Ortadoğu için, Akdeniz için, Afrika için hatta ötesi için önemli ve büyük bir ülke. Mısır'ın istikrarı herkes için önemlidir. Her zaman bunun altını çizdik."

"Filistin için de önemli bir ülke. Mısır’ın istikrarı, refahı, ekonomik kalkınması elbette herkesin yararınadır. Umarım ilişkileri daha ileri noktaya hep beraber götürürüz."