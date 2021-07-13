Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmede, Galatasaray Futbol Kulübü'nün, Atina'da uğradığı muameleyi gündeme getirdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YAPILAN KEYFİ MUAMELE KONUŞULDU

Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'a, Galatasaray Futbol Takımı'a yapılan keyfi muameleyi konuştuğu aktarıldı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.