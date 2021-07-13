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    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmede, Galatasaray Futbol Kulübü'nün, Atina'da uğradığı muameleyi gündeme getirdiği belirtildi.
    • AA
    • 13.07.2021 - 04:02
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 04:51
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    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    YAPILAN KEYFİ MUAMELE KONUŞULDU

    Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'a, Galatasaray Futbol Takımı'a yapılan keyfi muameleyi konuştuğu aktarıldı.

    Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs  testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile görüştü #1

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