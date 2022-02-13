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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 13.02.2022 - 00:37
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

    Politik yollarla çözülmek istenen Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ile ilgili Türkiye'de adımlar atıyor.

    UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan gerginlik ile ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü #1


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