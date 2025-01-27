AA

AA Yılın Kareleri oylaması sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Yılın Kareleri oylamasına katılan isimlerden birisi oldu.

Bakan Fidan; AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

ÖZGÜR SURİYE KATEGORİSİNDE, LİSTELER KARESİNİ OYLADI

Fidan, "Özgür Suriye" kategorisinde, Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin ardından başkent Şam'daki El Müctehid Hastanesi'nde yakınlarını arayanların, morgun önündeki duvara asılan fotoğraflardan kimlik tespiti yapmaya çalıştığı anın karesi olan Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafını oyladı.

DİĞER KATEGORİLERDEKİ TERCİHLERİ

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Anton Brink'in İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamaların ardından Grindavik kasabasında bir bölgenin lavla kaplanmasını konu edinen "Ateş Hattı" fotoğrafını seçen Fidan, "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız" fotoğrafına oy verdi.

Fidan, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi","Spor" kategorisinde de Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.