Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da yaşanan son olaylar değerlendirdi.

"BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞI ARTIRACAK HER ŞEYE KARŞIYIZ"

Görüşme sırasında, Suriye'deki mevcut durum ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlıkları derinleştirecek her türlü gelişmeye karşı olduğunu vurgulayarak, Suriye'deki gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, Suriye'de kalıcı barış ve huzurun sağlanabilmesi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin tamamlanmasının şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ve Suriyeli sivillerin hedef alınacağı terör faaliyetlerine asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

"İSRAİL, TAAHHÜTLERİNE SADIK KALMALI"

Bakan Fidan, Lübnan'daki ateşkesin sürdürülebilir olması için İsrail'in taahhütlerine sadık kalması gerektiğini de vurguladı. Gazze'deki ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini ve insani yardımın bölgeye ulaşmasının önemini dile getirdi.

Görüşmede, Ukrayna ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler de ele alındı.