Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

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Türkiye terörle mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor..

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ederken, PKK terör örgütünün sınır ötesindeki inlerini başına yıkıyor.

ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

"YPG ile çalışmaktan vazgeçin"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirdi.

Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Çatışmazlık mekanizması ele alındı

Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme geldi.

Bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alındı.